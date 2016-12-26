Irak'taki Siyasi Gelişmeler

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, "Irak'ta kazananlar, terörle mücadele eden ve devlete sahip çıkan ülkenin tüm renkleridir." dedi.



Meclis Başkanı Cuburi, başkent Bağdat'ta Şii Ulusal Koalisyonu lideri Ammar el-Hekim ile bir araya geldikten sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında, siyasi uzlaşıyı görüştüklerini belirtti.



Şii grup ile ülkenin terör örgütü DEAŞ sonrası durumu ve geleceği hakkında ilk toplantı olduğunu aktaran Cuburi, "Tüm sorunları, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık. Yeryüzünde somut şeylerin gerçekleşmesi için diyaloğa devam edeceğiz. Irak'ta kazananlar, terörle mücadele eden ve devlete sahip çıkan ülkenin tüm renkleridir." dedi.



DEAŞ sonrası kurtarılan bölgeleri yöre halkının koruyacağını ifade eden Cuburi, bu konuda son karar ve yetkinin ayrıca silahlı kuvvetler komutanı olan Başbakan Haydar el-İbadi'ye ait olduğunu sözlerine ekledi.



Hekim ise ülkenin tüm renkleriyle yapılacağını söylediği siyasi uzlaşının amacının vatandaşlık esasına dayalı devlet inşa etmek olduğunu söyledi.



Bu sürecin Irak için tarihi bir süreç olacağını savunan Hekim, şunları kaydetti:



"Siyasi uzlaşı, bir tarafın çıkarına karşı diğer tarafın hesabına olmayacak. Uzlaşı tüm ülke renkleri ve Irak'ın atar damarı olan Kürdistan Bölgesi'ni (IKBY) de kapsayacak. Irak'ın DEAŞ sonrası bölünme ve iç savaşa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz."



Hekim'in başını çektiği siyasi uzlaşı projesiyle Sünni tarafla görüşülerek, DEAŞ sonrası iç ve dış sorunların giderilmesinin amaçlandığı ifade ediliyor.



Cuburi ve Hekim görüşmesine Ulusal Koalisyon ve Sünni Güçler Birliği'nden bazı milletvekilleri de katıldı.