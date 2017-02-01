Irak'taki Şiddet Olaylarının Ocak Ayı Bilançosu

Irak'ta ocak ayında düzenlenen şiddet olaylarında aralarında askerlerin de bulunduğu çoğu sivil 403 kişinin öldüğü, 924 kişinin yaralandığı bildirildi.



Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonundan (UNAMI) yapılan açıklamada, Irak'ta meydana gelen terör ve şiddet eylemleri ile silahlı çatışmalarda ocak ayında 382'si sivil 403 kişinin öldüğü, 908'i sivil 924 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Çatışmalarda en fazla zarara uğrayan kentin Bağdat olduğu belirtilen açıklamada, burada ocak ayında yaşanan şiddet olaylarında 128 kişinin öldüğü, 444 kişinin yaralandığı ifade edildi.