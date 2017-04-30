Irak'taki Şiddet Olayları

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Enbar vilayetine bağlı Rutbe ilçesinde bulunan bir askeri karargaha düzenlediği saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 asker ile 5 militanının öldüğü bildirildi.



Enbar Emniyet Müdürlüğünde görevli Yüzbaşı Ahmed ed-Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Rutbe ilçesinin batısındaki uluslararası kara yolu üzerinde bulunan Irak ordusuna ait gizli bir karargaha silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.



Duleymi, "Saldırının ardından karargahta bulunan askerler ile DEAŞ militanları arasında yaşanan şiddetli çatışmada 2 asker öldü, 8 asker yaralandı." dedi.



Söz konusu çatışmada 5 DEAŞ militanının öldüğünü, örgüte ait 2 aracın da imha edildiğini aktaran Duleymi, verdiği kaybın ardından DEAŞ unsurlarının çekildiğini kaydetti.