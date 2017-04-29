Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısında 4 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.



Bağdat Emniyet Müdürlüğünde üsteğmen Yasir Basım et-Tai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin El-Kerade bölgesinde bir otopark girişinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendiğini belirtti.



Saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiğini, 5'inin de yaralandığını ifade eden Tai, otopark ta bulunan bir polis aracı ile bir sivil aracın da yandığı bilgisini verdi.



Güvenlik zafiyetinin bulunduğu Bağdat, sık sık şiddet olaylarına sahne oluyor.