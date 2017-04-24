Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ta Hizbullah Tugaylarına bağlı silahlı kişilerin, ülkenin batısındaki Enbar ilinde 27 çiftçiyi kaçırdığı bildirildi.



Amiriyye es-Sumud Kaymakamı Faysal el-İsavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Felluce'nin yaklaşık 23 kilometre güneyinde infilak eden patlayıcının Hizbullah Tugayları mensuplarına isabet ettiğini söyledi.



İsavi, Hizbullah Tugaylarının bu olayın ardından bölge sakinlerinden 27 çiftçiyi kaçırarak Babil'e doğru götürdüğünü ifade etti.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'den olaya müdahale etmesini isteyen İsavi, "Başbakandan, kaçırılan Amiriyye es-Sumud sakinlerinin serbest bırakılması ve Hizbullah'ın bölgeden uzaklaştırılmasını istiyoruz." dedi.



Hükümete bağlı Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Hizbullah Tugaylarının, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın Babil'e sızmasını engellemek üzere kent sınırındaki Amiriyye es-Sumud kazasında konuşlandığı ifade ediliyor.