Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın batısındaki Enbar ilinde, terör örgütü DEAŞ'ın askeri araçları hedef aldığı saldırıda 10 askerin öldüğü, 20'sinin de yaralandığı bildirildi.



Irak ordusunda görevli Albay Velid ed-Delimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin, Enbar'ın doğusundaki Sakkar bölgesinde yer alan uluslararası karayolunda, ordu mensupları ve askerleri taşıyan araçları hedef aldığını söyleyerek, "Saldırıda 10 asker hayatını kaybetti, 20'si yaralandı." dedi.



Delimi, 3 askerden ise henüz haber alınamadığını da ifade etti.