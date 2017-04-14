Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın başkenti Bağdat'ta halk pazarını hedef alan bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı bildirildi.



AA muhabirine konuşan Yüzbaşı Nuzhan el-Hıdır, başkentin güneyinde bulunan El-Maalif bölgesindeki halk pazarının yakınlarına yerleştirilen patlayıcının infilak ettiğini söyledi.



Saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını ifade eden Hıdır, çevredeki bazı dükkanların camlarının kırıldığını ve park halindeki 2 aracın zarar gördüğünü aktardı.



Güvenlik zafiyetinin bulunduğu Bağdat, sık sık şiddet olaylarına sahne oluyor.