Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın farklı kentlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılarda 3'ü asker 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 askerin yaralandığı bildirildi.



Irak ordusunda görevli Tuğgeneral Sufyan er-Rişani, AA muhabirine, Musul'un kuzeydoğusundaki Raşidiyye bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bir patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildiğini söyledi.



Rişani, olayda bir askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin yaralandığını belirtti.



Enbar'da ise Albay Velid ed-Duleymi, terör örgütü DEAŞ üyelerinin Ratbe kentinin batısında bulunan Irak askerlerine saldırı düzenlediğini ifade etti.



Askerlerin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de verdiği hava desteğiyle saldırıyı püskürttüğünü, 30 DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdiğini ifade eden Duleymi, olayda 2 askerin öldüğünü, 5 askerin yaralandığını kaydetti.



Öte yandan, Diyala emniyetinden Habib eş-Şemri, kentin güneyinde motosiklet kullanan saldırganların ateş açtığı sivilin olay yerinde öldüğünü bildirdi.