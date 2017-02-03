Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki ayrı bombanın patlaması sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdiği 8'inin yaralandığı bildirildi.
Irak polisinden yüzbaşı Nezhan el-Hıdır AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ın güney doğusundaki Medain bölgesinde halk pazarı yanına bırakılan bir bombanın infilak etmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini 5 kişinin yaralandığını belirtti.
Hıdır, Bağdat'ın kuzeyindeki Seba el-Bur bölgesinde meydana gelen diğer bir patlamada ise 1 sivilin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını söyledi.
Güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sık sık şiddet olayları ve bombalı saldırılara sahne oluyor.
Irak'taki Şiddet Olayları
Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki ayrı bombanın patlaması sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdiği 8'inin yaralandığı bildirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki ayrı bombanın patlaması sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdiği 8'inin yaralandığı bildirildi.