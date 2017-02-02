Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde meydana gelen 2 patlamada 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak ordusunda görevli Üsteğmen Hatim el-Cabiri, Bağdat'ın kuzeyindeki El-Huseyniye ve El-Mealif bölgelerindeki iki patlamada 2 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını belirtti.
Başkenti Bağdat'ın güneyindeki El-Mahmudiye ve Hur Receb bölgelerinde bugün düzenlenen bombalı saldırılarda da 2'si polis 3 kişinin öldüğü bildirilmişti.
Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Irak'taki Şiddet Olayları
Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde meydana gelen 2 patlamada 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde meydana gelen 2 patlamada 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.