Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın başkenti Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen bombalı saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.



Emniyette görevli yüzbaşı Nezhen el-Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ın batısındaki El-Furat Mahallesi'nde bulunan dükkanların yakınında bir bölgeye kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını belirtti.



Kentin batısındaki El-İskan bölgesinde meydana gelen patlamada da 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ünün yaralandığını kaydeden Hıdır, güvenlik güçlerinin olay mahallerini güvenlik kordonu altına aldığını, soruşturma başlatıldığını ve saldırıları gerçekleştirenlerin terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğundan şüphelenildiğini ifade etti.



Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.



Bağdat'ın merkezindeki Şehirlerarası Nahda Otogarı'nda bugün bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştı.



Güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sık sık şiddet olayları ve bombalı saldırılara sahne oluyor.