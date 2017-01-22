Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen şiddet olaylarında biri intihar eylemcisi 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.



Irak ordusunda görevli yüzbaşı Zahir el-Hafaci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ın kuzeyindeki Eş-Şa'b bölgesinde karayoluna yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını belirtti.



Hafaci Bağdat'ın güneydoğusunda El-Medain ilçesinde meydana gelen bir diğer bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığını ifade etti.



Bağdat Operasyonları Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Sa'd Mean ise emniyet güçlerinin, başkentin kuzeyinde bombalı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bir intihar eylemcisini öldürdüğünü kaydetti.



Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.



Irak'ta güvenlik zafiyetinin yaşandığı çeşitli kentler sık sık şiddet olayları ve bombalı saldırılara sahne olurken, yetkililer söz konusu saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı grupların bulunduğunu ifade ediyor.