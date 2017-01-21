Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın başkenti Bağdat'ın çeşitli noktalarında meydana gelen şiddet olaylarında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Bağdat Emniyet Müdürlüğünde Üsteğmen Hatim el-Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Bağdat'ın doğusundaki El-Ubeydi bölgesinde bir halk pazarı yakınında kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce döşenen patlayıcının infilak ettirildiğini belirtti. Cabiri, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını söyledi.



Bağdat'ın kuzeyinde Seb'ul Bur semtinde yol kenarına döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu ise 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını ifade eden Cabiri, ayrıca Taci ilçesinde bir meydanda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye ait üzerinde kurşun izleri olan bir cesedin bulunduğunu kaydetti.



Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.