Irak'ın başkenti Bağdat'ın çeşitli noktalarında meydana gelen şiddet olaylarında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Bağdat Emniyet Müdürlüğünde Üsteğmen Hatim el-Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Bağdat'ın doğusundaki El-Ubeydi bölgesinde bir halk pazarı yakınında kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce döşenen patlayıcının infilak ettirildiğini belirtti. Cabiri, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını söyledi.
Bağdat'ın kuzeyinde Seb'ul Bur semtinde yol kenarına döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu ise 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını ifade eden Cabiri, ayrıca Taci ilçesinde bir meydanda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye ait üzerinde kurşun izleri olan bir cesedin bulunduğunu kaydetti.
Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Irak'taki Şiddet Olayları
Irak'ın başkenti Bağdat'ın çeşitli noktalarında meydana gelen şiddet olaylarında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın çeşitli noktalarında meydana gelen şiddet olaylarında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.