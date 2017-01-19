Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın Kerkük kentinde sivillerin hedef alındığı bombalı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.



Irak ordusunda komutan Yasir et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Havice ilçesinden kaçan sivilleri hedef alan bombalı saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını belirtti.



Temimi, saldırının yola bırakılmış patlayıcının infilak etmesi sonucu gerçekleştiğini ifade ederken, saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.



Irak'ta güvenlik zafiyetinin yaşandığı çeşitli kentler sık sık şiddet olayları ve bombalı saldırılara sahne olurken, yetkililer söz konusu saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı grupların bulunduğunu savunuyor.