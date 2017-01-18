Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen bombalı saldırılarda 3 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.



Bağdat emniyetinden Üsteğmen Hatem el-Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin El-Medain semtinde bir kahvehane önüne bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını belirtti.



Cabiri, Arab Cubur bölgesinde de bir dükkan önüne bırakılan bombanın patlaması sonucu ise 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını ifade etti.



Saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadı.



Güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sık sık şiddet olayları ve bombalı saldırılara sahne olurken, Iraklı yetkililer söz konusu saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı grupların bulunduğunu belirtiyor.