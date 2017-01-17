Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen bombalı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Bağdat Emniyetinden Üsteğmen Hatem el-Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebu Deşir bölgesinde bir halk pazarı yakınında park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını belirtti.
Cabiri, emniyet güçlerinin olay yerinde güvenlik kordonu oluşturduğunu, yaralıların ambulanslarla hastanelere nakledildiğini aktardı.
Et-Tarmiye ve El-Bekriyye bölgelerinde dün kimliği belirsiz kişiler tarafından yola döşenen 2 patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.
Güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sık sık şiddet olayları ve bombalı saldırılara sahne olurken, Iraklı yetkililer söz konusu saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı grupların bulunduğunu belirtiyor.
Irak'taki Şiddet Olayları
Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen bombalı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen bombalı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.