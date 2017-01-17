Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen bombalı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.



Bağdat Emniyetinden Üsteğmen Hatem el-Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebu Deşir bölgesinde bir halk pazarı yakınında park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını belirtti.



Cabiri, emniyet güçlerinin olay yerinde güvenlik kordonu oluşturduğunu, yaralıların ambulanslarla hastanelere nakledildiğini aktardı.



Et-Tarmiye ve El-Bekriyye bölgelerinde dün kimliği belirsiz kişiler tarafından yola döşenen 2 patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.



Güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sık sık şiddet olayları ve bombalı saldırılara sahne olurken, Iraklı yetkililer söz konusu saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı grupların bulunduğunu belirtiyor.