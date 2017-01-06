Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın çeşitli illerinde meydana gelen şiddet olaylarında 4 asker ile 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.



Salahaddin Operasyonlar Komutanlığından Yüzbaşı Gazvan El-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ militanlarının Tikrit'in 30 kilometre doğusundaki Devr El-Vaki ilçesinde bulunan Doğu Dicle Operasyonları karargahına düzenlediği saldırıda biri subay 4 askerin yaşamını yitirdiğini belirtti.



Militanların saldırıda bomba yüklü araç kullandığına değinen Cuburi, bir grup teröristin de aynı bölgede bulunan polis karargahını hedef aldığını ifade etti.



Ayrıca Bağdat'taki polis teşkilatında görevli Üsteğmen Hatem el-Cabiri de Bağdatın güneyindeki bir pazar yeri yakınında meydana gelen patlamada ise 2 sivilin öldüğünü 10 kişinin de yaralandığını aktardı.



Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.



Uzun süredir güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sık sık bombalı saldırılara sahne oluyor.