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Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleşen iki saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 8'inin yaralandığı bildirildi.

Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleşen iki saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 8'inin yaralandığı bildirildi.

Irak emniyetinde görevli Albay Hamid el-Mumin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ın batısında yer alan Er-Rıdvaniye bölgesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından fırlatılan havan topunun bir eve isabet etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 2'sinin yaralandığını söyledi.

Mumin ayrıca, Bağdat'ın güneyindeki El-Medain ilçesinde iş yerlerinin bulunduğu bir caddeye bırakılan bombanın patlaması sonucu 2 sivilin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

Güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sık sık şiddet olayları ve bombalı saldırılara sahne oluyor.

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