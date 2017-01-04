Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleşen iki saldırıda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 8'inin yaralandığı bildirildi.



Irak emniyetinde görevli Albay Hamid el-Mumin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ın batısında yer alan Er-Rıdvaniye bölgesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından fırlatılan havan topunun bir eve isabet etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 2'sinin yaralandığını söyledi.



Mumin ayrıca, Bağdat'ın güneyindeki El-Medain ilçesinde iş yerlerinin bulunduğu bir caddeye bırakılan bombanın patlaması sonucu 2 sivilin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını kaydetti.



Güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sık sık şiddet olayları ve bombalı saldırılara sahne oluyor.