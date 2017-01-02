Irak'taki Şiddet Olayları

EL Irak'ın El Enbar ilinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 4 askerin öldüğü, 5 askerin yaralandığı bildirildi.



Irak ordusundan Albay Velid ed-Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramadi kentinin 160 kilometre batısındaki El Kilo bölgesinde, 1. Tümene bağlı 4. Tugay Komutanlığı merkezine terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi.



Duleymi örgüt militanlarının, orduya ait mevziye makineli tüfekler ve çeşitli silahlarla saldırması sonucu çatışma çıktı.



Çatışmada 4 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.