Irak'taki Oy Verme İşlemleri

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylaması için oy vermeye başladı.



Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar, burada kurulan sandıklarda oylarını kullandı.



Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, oyunu kullandıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bağdat ve Erbil'de ilk defa halk oylaması yapıyoruz. Bağdat'ta 897 kayıtlı seçmenimiz var. İki gün boyunca büyükelçiliğimiz ve başkonsolosluğumuz vatandaşlarımızı oylarını kullanmaları için bekliyor olacak." ifadelerini kullandı.



Irak'ta yaşayan yaklaşık 3 bin Türk seçmenin kurulan sandıklarda 9 Nisan Pazar günü saat 21.00'a kadar oylarını kullanabileceği belirtiliyor.