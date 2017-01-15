Irak'taki Olaylar

Irak'ın Diyala kentinde bir kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 9 kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı.



Diyala polisinden Yüzbaşı Habib eş-Şemri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyala'nın merkezi Bakuba'ya bağlı El-Halis ilçesinde bomba yüklü bir araçla polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda, aralarında polislerin de bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını söyledi.



Şemri, ilçeye giriş ve çıkışların kapatıldığını, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve Kerkük-Diyala yolunun da trafiğe kapatıldığını aktardı.



Diyala'da dün de bir kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 2 asker ölmüş ve 4 asker yaralanmıştı.