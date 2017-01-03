Irak'taki Olaylar

Irak'ta Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonu kapsamında ordu birlikleri ilerleme kaydederken, Ramadi'de düzenlenen intihar saldırısında 3 kişinin öldüğü bildirildi.



Terörle mücadele biriminde görevli Tuğgeneral Halid es-Saduni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyon kapsamında ordu birliklerinin sabahın erken saatlerinde Es-Sınai Mahallesi'ne 3 cepheden girdiğini belirtti.



DEAŞ militanları ile ordu birlikleri arasında yaşanan çatışmanın ardından mahallenin tamamının ele geçirildiğini dile getiren Saduni, çatışmalarda terör örgütü saflarından 21 militanın öldüğü, 2'sinin yakalandığı, ordudan ise 1 askerin hayatını kaybettiği, 7'sinin yaralandığını aktardı.



Saduni ayrıca örgüte ait 5 aracın imha edildiğini çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.



Ramadi'de intihar saldırısı



Ülkenin batısında yer alan Enbar ilinin merkezi Ramadi'de düzenlenen intihar saldırısında ise 1'i asker, 2'si sivil 3 kişinin öldüğü belirtildi.



Emniyet teşkilatında görevli Yüzbaşı Ahmed ed-Delimi, bir intihar eylemcisinin, Ramadi'nin batısında yer alan kontrol noktasında üzerindeki bombayı patlattığını belirtti.



Saldırıda, 1 asker ve 2 sivilin öldüğü, 3 kişinin yaralandığını ifade eden Delimi, DEAŞ'ın bombalı araç ya da intihar eylemleriyle güvenlik birimlerini hedef alan olası saldırıları karşısında Ramadi ve çevre bölgelerde teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.



Taci'de bir İngiliz asker öldü



Öte yandan başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Et-Taci karargahında bir İngiliz askerinin öldüğü bildirildi.



Yüzbaşı Mikdem Muhammed, Duke of Lancaster Bölüğünden 2'nci Tugay'a bağlı bir İngiliz askerinin öldüğünü belirterek, ilk incelemelere göre askerin, herhangi bir çatışmada değil görevi sırasında yaşamını yitirdiğini aktardı.



Muhammed, Irak Savunma Bakanlığının olay hakkında soruşturma başlattığını sözlerine ekledi.



İngiltere Savunma Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın Taci kazasında İngiliz bir askerin öldüğünü, olay hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.





Açıklamada, yakınlarının askerin isminin verilmemesini istediği kaydedildi.





İngiltere, Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele kapsamında ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyon gücünde yer alıyor.