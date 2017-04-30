Irak'taki Kaçırma Olayları

Terör örgütü DEAŞ'ın elinden kurtarıldığı günden bu yana Irak'ın Salahaddin ilinde 4 bin kişinin kaçırıldığı bildirildi.



Salahaddin ili milletvekili Ziya Duri, mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Salahaddin'de çeşitli olaylarda kaçırılan 4 bin vatandaşın akıbeti hala belirsizliğini koruyor." dedi.



Söz konusu kaçırılma olaylarının hukuki sorumluluğunun Başbakan Haydar el-İbadi'ye ait olduğunu belirten Duri, kaçırılan bu kişilerin en kısa sürede ailelerine kavuşmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.



Duri, kaçırma eylemine karışanların yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını isterken, Birleşmiş Milletler (BM) Irak Temsilciliğini de bu konuda göreve çağırdı.



Başkent Bağdat'ın 157 kilometre kuzeyinde bulunan Salahaddin ilinde nüfusun çoğunluğunu Sünniler oluşturuyor.



Başbakan İbadi'nin 31 Mart 2015'te büyük kısmının DEAŞ'tan kurtarıldığını açıkladığı kentte, örgütün elinden alındıktan sonra güvenlik güçlerinin yanı sıra Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin de etkin olduğu biliniyor. Irak'ın Enbar ve Diyala illerinde de çok sayıda Sünni sivilin bazı Şii milis gruplar tarafından kaçırıldığı ifade ediliyor.