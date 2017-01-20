- Tahrir Meydanında toplanan göstericiler
Irak bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler
Irak güvenlik güçlerinin önlem alması Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan Şii lider Mukteda es-Sadr ve bazı Sivil Akım yanlıları, reform talebiyle hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Irak bayrağı ve pankartlar taşıyan göstericiler hükümetin yolsuzlukla mücadele etmemesini eleştirdi.
Irak'taki Gösteriler
- Tahrir Meydanında toplanan göstericiler Irak bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler Irak güvenlik güçlerinin önlem alması Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan Şii lider Mukteda es-Sadr ve bazı Sivil Akım yanlıları, reform talebiyle hükümet karşıtı...
- Tahrir Meydanında toplanan göstericiler
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