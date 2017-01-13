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Irak'taki Gösteriler

Irak'taki Gösteriler

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Göstericilerin valilik binası önünde toplanması -Göstericilerin slogan atması Irak'ın güneyindeki Basra kentinde valilik binası önünde toplanan bir grup gösterici, yolsuzluğa karşı gösteri düzenledi.

Irak'taki Gösteriler

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Göstericilerin valilik binası önünde toplanması
-Göstericilerin slogan atması
Irak'ın güneyindeki Basra kentinde valilik binası önünde toplanan bir grup gösterici, yolsuzluğa karşı gösteri düzenledi. Göstericiler Irak bayrağı taşıyarak sloganlar attı.

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