GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
-Göstericilerin valilik binası önünde toplanması
-Göstericilerin slogan atması
Irak'ın güneyindeki Basra kentinde valilik binası önünde toplanan bir grup gösterici, yolsuzluğa karşı gösteri düzenledi. Göstericiler Irak bayrağı taşıyarak sloganlar attı.
Irak'taki Gösteriler
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Göstericilerin valilik binası önünde toplanması -Göstericilerin slogan atması Irak'ın güneyindeki Basra kentinde valilik binası önünde toplanan bir grup gösterici, yolsuzluğa karşı gösteri düzenledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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