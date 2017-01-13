Irak'taki Gösteriler

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kişi ülkede yolsuzluk ve güvenlik zaafiyeti olduğu gerekçesiyle protesto gösterisinde bulundu.



Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler, Başbakan Haydar el-İbadi'ye seslenerek, boşalan İçişleri ve Savunma bakanlarına teknokrat adayları atamasını ve hizipçilik üzerine kurulan Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin bağımsızlarla değiştirilmesini istedi.



Bu arada Tahrir Meydanı'na giden tüm yollar güvenlik güçlerince trafiğe kapatıldı.



Şii lider Mukteda es-Sadr yanlıları, Tahrir'de 3 gün önce Bağdat'taki güvenlik durumuna karşı oturma eylemi yapmıştı. Güvenlik güçleri de söz konusu eylemi güç kullanarak dağıtmıştı.



Bağdat'ın yanı sıra güneydeki Basra, Zikar, Meysan, Divaniyye ve Vasıt kentlerinde de yolsuzluğa karşı gösteriler yapıldı.



Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün raporlarında, Irak'ın, dünya ülkeleri arasında en çok yolsuzluk yapılan ülke olduğu belirtiliyor.