Irak'taki Deaş Saldırıları

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın Irak-Ürdün uluslararası karayolunun bir bölümünde kontrolü sağladığı bildirildi.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, DEAŞ, Enbar'a bağlı Ratba ilçesinin doğusundaki Irak-Ürdün uluslararası karayolunun bir bölümünü ele geçirdi.



Terör örgütü militanlarının döşediği mayınların patlatılması sonucunda yolun tahrip olduğu belirtildi.



DEAŞ, dün de Ratba'nın doğusunda Irak askerlerini taşıyan konvoya saldırması sonucunda 10 askerin öldüğü, 20 askerin de yaralandığı kaydedilmişti.



Irak ordusuna bağlı Cezire Operasyonları Komutanlığı, DEAŞ'ın kontrolünde bulunan Enbar'ın batısındaki Rave bölgesine düzenlenen hava saldırısında 21 örgüt militanını öldürdüklerini açıklamıştı.



Geçen hafta Perşembe günü, uluslararası koalisyon güçlerinin hava desteğiyle Enbar'ın batı bölgelerini DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başlatıldığı duyurulmuştu.