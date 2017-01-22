Irak'taki Caminin Alemleri Sandıklı'dan

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dedesinden kalma bakırcılık mesleğini sürdüren Üstün ailesi, Irak'ın Erbil kentinde inşası süren cami için biri 3, diğeri 2 metre 10 santimetre uzunluğunda alem yaptı.



Sandıklı Eski Sanayi Sitesi'ndeki dükkanda dededen kalma bakırcılık mesleğini sürdüren Ahmet ve Mehmet Üstün kardeşler, gelen talep üzerine Irak'ın Erbil kentinde inşası süren cami için 2 alem yaptı.



Ahmet Üstün, gazetecilere yaptığı açıklamada, genelde cami alemleri ve türevleri üzerine çalıştıklarını söyledi. Üstün, "Yurt geneline sürekli alem gönderiyoruz. Yurt dışında da Almanya, Arnavutluk, Yunanistan gibi birçok ülkeye alem yapıyoruz. Son olarak Irak'tan talep geldi." dedi.



Irak'ın Erbil kentinde inşası süren bir cami için 2 alem yaptıklarını anlatan Üstün, şunları kaydetti:



"Bize yardımcı olan yanımızda 3 elemanımız daha var. Yaklaşık 3 hafta süren çalışma sonrası bu iki alemlemi tamamladık. Alemlerden biri 3, diğeri 2 metre 10 santimetre uzunluğunda. Büyük olanın ağırlığı 200 kilogram ve özelliği çelik konstrüksiyon olması. Büyük olan alemin yapımı 16-17 gün sürdü. Küçük olan alemi de 5 günde tamamladık."



Üstün, alemleri önümüzdeki günlerde Erbil'e göndermeye hazırlandıklarını bildirdi.