Irak'taki Bombalı Saldırılar

Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde meydana gelen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.



Emniyette görevli yüzbaşı Nezhen el-Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki El-Beyya bölgesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda, 2 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını söyledi.



Bağdat'ın kuzeyindeki El-Atıfiyye bölgesinde eş zamanlı meydana gelen üç bombalı saldırıda da 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirten Hıdır, batıda yer alan El-Bekiriyye bölgesindeki bir halk pazarını hedef alan saldırıda ise 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını aktardı.



Hadar, ayrıca El-Belediyyet bölgesinde evinden çıkışı sırasında kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırılan "Soruşturma ve Adalet Komisyonu"nda görevli Ali Abub'un öldürüldüğünü ifade etti.



Yüzbaşı Hıdır, emniyet güçlerinin, Seb'a el-Bur bölgesi ile El-Yusufiyye nahiyesinde kimliği henüz tespit edilemeyen iki cesede ulaştığını sözlerine ekledi.



Söz konusu saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.