Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde meydana gelen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.
Emniyette görevli yüzbaşı Nezhen el-Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki El-Beyya bölgesinde bombalı araçla düzenlenen saldırıda, 2 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını söyledi.
Bağdat'ın kuzeyindeki El-Atıfiyye bölgesinde eş zamanlı meydana gelen üç bombalı saldırıda da 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirten Hıdır, batıda yer alan El-Bekiriyye bölgesindeki bir halk pazarını hedef alan saldırıda ise 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını aktardı.
Hadar, ayrıca El-Belediyyet bölgesinde evinden çıkışı sırasında kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırılan "Soruşturma ve Adalet Komisyonu"nda görevli Ali Abub'un öldürüldüğünü ifade etti.
Yüzbaşı Hıdır, emniyet güçlerinin, Seb'a el-Bur bölgesi ile El-Yusufiyye nahiyesinde kimliği henüz tespit edilemeyen iki cesede ulaştığını sözlerine ekledi.
Söz konusu saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Irak'taki Bombalı Saldırılar
Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde meydana gelen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde meydana gelen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.