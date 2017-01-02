Irak'taki Bombalı Saldırılar

Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki bombalı saldırılarla ilgili, terör örgütlerinin hedefinde bulunan ve masum vatandaşlarını bu tür menfur saldırılara kurban veren Türkiye'nin, Irak halkının acısını en iyi anlayan ülkelerin başında yer aldığını belirtti.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın başkenti Bağdat'ın çeşitli bölgelerinde bugün düzenlenen bombalı terör eylemlerinde ilk belirlemelere göre 50 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırılarını en kuvvetli ifadelerle lanetliyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, terör örgütlerinin hedefinde yer alan ve masum vatandaşlarını bu tür menfur saldırılara kurban veren Türkiye'nin, Irak halkının acısını en iyi anlayan ülkelerin başında yer aldığı vurgulanarak, "Böyle alçakça eylemlerin Irak Hükümetini ve halkını yıldırmayacağından eminiz. Türkiye ve Irak'ın terörle mücadelede işbirliği içinde hareket etme azim ve kararlılığı güçlenerek devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.



Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen saldırıda ölü sayısının 31, yaralı sayısının da 42'ye yükseldiği bildirilmişti.



Öte yandan, Bağdat Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Saad Maan, yaptığı yazılı açıklamada, Sadr bölgesinin yanı sıra başkentin kuzeyinde 3 farklı yerde bombalı saldırı düzenlendiğini, ölü ve yaralıların olduğunu duyurmuştu.