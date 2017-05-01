Irak'taki 1 Mayıs Kutlamaları

Irak'ın Kerkük, Erbil, Süleymaniye ve Halepçe kentlerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen bir dizi etkinlik ve yürüyüşle kutlandı.



Kerkük'te "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla bir yürüyüş düzenlendi.



Kürdistan Komünist Partisi (KKP) ve bazı sivil toplum örgütlerinin organize ettiği yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Kerkük'teki Mecidiye Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Valilik binası önünde son buldu.



Yürüyüşte sık sık "işçilerin sendikal, sosyal ve sağlık haklarının iyileştirilmesini istedikleri" yönünde sloganlar atan göstericiler,"Eşitliğe evet" "Haklarımız korunmalı" "İşçi hakları nerede' 'yazılı pankartlar taşıdı.



Yürüyüş sonunda göstericiler adına bir konuşma yapan Şuvan Muhammed, "Kerkük'te ve tüm Irak'ta işçi haklarının korunmasını, dolaysıyla devrik lider Saddam Hüseyin döneminde alınan haksız kararların yerine yeni kararların çıkarılmasını istiyoruz. İşçilerin sosyal ve sağlık güvencelerinin iyileştirilmesi bizim en önemli isteğimiz." dedi.



Yürüyüşe katılan Emel İnsan Hakları Derneği Başkanı Surut Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada," İşçiler kendi haklarını talep etmek için daha kalabalık yürüyüşler düzenlemeli. İşçilerin sıkıntı ve taleplerine yakından vakıf olmaları için yerel hükumet yetkilileri ve Bağdat'taki temsilcilerimizin aramızda olmalarını isterdik." diye konuştu.



Erbil'de tarihi kale önünde kutlama



Erbil'deki 1 Mayıs kutlamaları, Kürdistan Komünist Partisi (KKP) öncülüğünde kentin tarihi kalesi önündeki parkta gerçekleştirildi.



Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı parkta bir konuşma yapan KKP Genel Sekreteri Kava Mahmud, işçi sınıfına eşitliğin getirilmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.



Konuşmasında IKBY'nin bağımsızlık referandumuna da değinen Mahmud, bu konuda tam destek verdiklerini belirterek, bunun en doğal hak olduğunu söyledi.



Hejar İbrahim isimli bir gösterici ise dışarıdan gelen işçilerin yarattığı eşitsizlikten yakındı. İş bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlatan İbrahim, uzun çalışma saatlerinden şikayet etti.



Süleymaniye'de "yolsuzluk karşıtı yürüyüş"



IKBY'nin Süleymaniye kentinde de KKP ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bir yürüyüş düzenlendi.



Ellerinde KKP bayrakları ile trafiğe kapatılan Mevlevi Caddesinden yürüyüşe geçen göstericiler, "Yolsuzluğu Hayır" ve "İşçileri Ezmeyin" şeklinde sloganlar attı.



İşçi Sendikası Başkanı Osman Hama Said, işçi ölümlerine dikkati çekerek, bunun önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.



Said, "Sadece 2017'de Erbil, Süleymaniye ve Duhok kentlerinde 16 işçi hayatını kaybetti. Son 5 yıl içerisinde ise bu sayı 300 olarak telaffuz ediliyor." dedi.



Halepçe'de temizlik işçilerinin katılımıyla kutlama



İran sınırına yakın Halepçe kentinde ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, belediye temizlik işçilerinin de katılımıyla düzenlenen bir program ile kutlandı.



Halepçe Belediye Başkanı Kwestan Ekrem, ülkedeki ekonomik krizden dolayı tüm işçilerin zor bir süreçten geçtiğini söyledi.



Ekrem, "Özel bir gün olmasından dolayı bugün belediyemize bağlı temizlik çalışanları için bir kutlama programı hazırladık." dedi.