Irak'ta Yolsuzluk İddiaları
Parlamento, İletişim ve Medya Heyeti Başkanı Rabi'nin görevden alınmasına karar verdi.
Parlamento, İletişim ve Medya Heyeti Başkanı Rabi'nin görevden alınmasına karar verdi.
Kaynak: Dunya.com
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