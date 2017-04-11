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Irak'ta Yolsuzluk İddiaları
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Irak'ta Yolsuzluk İddiaları

Parlamento, İletişim ve Medya Heyeti Başkanı Rabi'nin görevden alınmasına karar verdi.

Irak'ta Yolsuzluk İddiaları

Parlamento, İletişim ve Medya Heyeti Başkanı Rabi'nin görevden alınmasına karar verdi.

Kaynak: Dunya.com

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Parlamento, Yolsuzluk, Medya, Irak