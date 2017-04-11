Irak'ta Yolsuzluk İddiaları

Irak Parlamentosu, yolsuzluk iddialarıyla hakkında soruşturma yürüttüğü İletişim ve Medya Heyeti Başkanı Safaeddin Rabi'nin görevden alınmasına karar verdi.



Ulusal Koalisyon'dan milletvekili Ali es-Safi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Meclis, bugünkü oturumunda 160 milletvekilinin oyuyla İletişim ve Medya Heyeti Başkanı Rabi'nin görevden alınması yönünde karar aldı. Oturuma toplam 216 milletvekili katılmıştı." dedi.



Sağlık Bakanı güven tazeledi



Meclisin, hastalık gerekçesiyle oturuma katılamayan Rabi hakkında gıyaben soruşturma yürüttüğünü ifade eden Safi, sağlık merkezlerinin vatandaşlara hizmetleri ve yolsuzluk iddialarına ilişkin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verdiği cevaplar ikna edici bulunan Sağlık Bakanı Adile Hamud'un ise yapılan oylamayla güven tazelediğini aktardı.



Parlamentoya bağlı İletişim ve Medya Heyeti ülkede medya ve iletişimle ilgili her türlü düzenlemeden sorumlu bulunuyor. Kurumlara medya alanında çalışma yetkisi de bu heyet tarafından veriliyor.