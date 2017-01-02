Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sünni Topluluğu ve Cemaat Müftüsü Mehdi Sumaydai'nin, düzenlenen bombalı saldırıdan yaralanmadan kurtulduğu bildirildi.
AA'ya konuşan Sumaydai'nin Sözcüsü Zeyd Halbusi, Bağdat'ın batısında Yarmuk semtindeki Um el-Tubul Camisi yakınında, Sumaydai'nin konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü aracın infilak ettirildiğini söyledi.
Halbusi, Bağdat'taki önemli Sünni camilerinden Um el-Tubul Camisine gitmek isteyen Sumaydai'nin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ifade etti.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise söz konusu saldırıda 5 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.
Samarra'da intihar saldırısı: 5 ölü, 4 yaralı
Öte yandan, güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Salahaddin vilayetine bağlı Samarra'da da polis karakoluna yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 güvenlik görevlisi öldü, 4'ü yaralandı.
Samarra Operasyonlar Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Samarra'da sokağa çıkma yasağının ilan edildiği duyuruldu.
Başkent Bağdat'tın çeşitli yerlerinde meydana gelen saldırılarda 44 kişi hayatını kaybetmişti.
Irak'ta Sünni Müftüsü Sumaydai'ye Suikast Girişimi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sünni Topluluğu ve Cemaat Müftüsü Mehdi Sumaydai'nin, düzenlenen bombalı saldırıdan yaralanmadan kurtulduğu bildirildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sünni Topluluğu ve Cemaat Müftüsü Mehdi Sumaydai'nin, düzenlenen bombalı saldırıdan yaralanmadan kurtulduğu bildirildi.