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Irak'ta Şii Semtinde Patlama: 17 Ölü 39 Yaralı

Irak'ta Şii Semtinde Patlama: 17 Ölü 39 Yaralı

Irak başkenti Bağdat'ın kuzey doğusundaki El Sadr semtinde yer alan Cemile hal çarşısında bugün sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Irak'ta Şii Semtinde Patlama: 17 Ölü 39 Yaralı

Irak başkenti Bağdat'ın kuzey doğusundaki El Sadr semtinde yer alan Cemile hal çarşısında bugün sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Bağdat operasyonlar komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda siviller hedef alındı, ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü 39 kişi yaralandı ifadesine yer verildi. Şii'lerin yaşadığı El Sadr semti sürekli IŞİD terör örgütü tarafından hedef alınıyor.

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