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Irak'ta Şeyh Geylani'nin Doğum Günü Etkinliği

Irak'ta Şeyh Geylani'nin Doğum Günü Etkinliği

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Geylani Türbesi'nde düzenlenen etkinlik Etkinliğe katılan vatandaşlar Etkinlikten detay planalar Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şeyh Abdülkadir el-Geylani'nin doğum günü dolayısıyla mezarının bulunduğu Geylani Türbesi'nde etkinlik düzenlendi.

Irak'ta Şeyh Geylani'nin Doğum Günü Etkinliği

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Geylani Türbesi'nde düzenlenen etkinlik
Etkinliğe katılan vatandaşlar
Etkinlikten detay planalar Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şeyh Abdülkadir el-Geylani'nin doğum günü dolayısıyla mezarının bulunduğu Geylani Türbesi'nde etkinlik düzenlendi.

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Başkent, Bağdat, Vatan, Irak
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