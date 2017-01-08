GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Geylani Türbesi'nde düzenlenen etkinlik
Etkinliğe katılan vatandaşlar
Etkinlikten detay planalar Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şeyh Abdülkadir el-Geylani'nin doğum günü dolayısıyla mezarının bulunduğu Geylani Türbesi'nde etkinlik düzenlendi.
Irak'ta Şeyh Geylani'nin Doğum Günü Etkinliği
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Geylani Türbesi'nde düzenlenen etkinlik Etkinliğe katılan vatandaşlar Etkinlikten detay planalar Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şeyh Abdülkadir el-Geylani'nin doğum günü dolayısıyla mezarının bulunduğu Geylani Türbesi'nde etkinlik düzenlendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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