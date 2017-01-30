Irak'ta Sadr'dan "Abd'liler Ülkeyi Terk Etsin" Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak dahil 7 Müslüman ülke vatandaşlarına yönelik imzaladığı kararnameye Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda el-Sadr'dan tepki geldi.



Şii lider Mukteda el-Sadr yazılı açıklamasında şunları belirtti: "Irak'a ve diğer ülkelere serbestçe giriyorsunuz ama onların ülkenize girmesini yasaklıyorsunuz. Bu küstahlıktır. Önce kendi vatandaşlarınızı Irak'tan çekin." - İstanbul