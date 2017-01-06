Irak'ta Milislerin Savaş Suçlarını Körükleyen Silah Ticaretini Durdurun"

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), Irak'a yapılan silah ticaretinin bölgedeki milis grupların savaş suçlarını körüklediğine dikkati çekerek, bu ülkeye silah satan ülkelere Irak'a sorumsuzca silah satmayı durdurma çağrısı yaptı.



Örgüt tarafından yayımlanan rapor, Irak'ta ordunun bir parçası olarak hareket eden milis güçlerin, DEAŞ'a karşı mücadele için ABD, Rusya, Avrupa ve İran tarafından kendisine verilen silahları savaş suçları, intikam saldırıları ve başka suçlar işlemek için kullandığı belirtildi.



Milis güçlerin en az 17 ülkeden gelen silahlara erişimi olduğu kaydedilen raporda, Irak'a yönelik silah transferinin ülkede zorla kaybolma, kaçırma, işkence, yargısız infaz ve özel mülkün kasıtlı tahribatını körüklediği vurgulandı.



Irak'ın dünyanın altıncı ağır silah ithalatçısı olduğu hatırlatılan raporda, örgütün Haziran 2014'ten beri ülkede yaptığı saha araştırmaları, fotoğraf ve video kanıtlarının ayrıntılı uzman analizinin; milis grupların 16 ülkede üretilen tank ve top gibi ağır silahların da aralarında bulunduğu çok çeşitli silaha erişimi olduğunu ortaya koyduğunun altı çizildi.



Çoğunluğu Şiilerden oluşan bu milislerin, ellerindeki silahları genel olarak Sünni erkeklerin ve genç çocukların zorla kaybolmasında, kaçırılmasında, işkence ve yargısız infazlarda kullandığı ifade edilen raporda, bu ülkeye silah sağlayan ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya ve İran'ın, bu silahların insan haklarının ihlalinde kullandığının farkında olması istendi.



Raporun açıklandığı basın toplantısında konuşan Af Örgütünün araştırmacılarından Patrick Wilcken, "Irak'a silah satan her devlet, bu silahların milis güçler tarafından hakların alçakça hak ihlalleri için kullanılmayacağını temin edecek sert önlemler almalı. Bu yapılmadıysa, bu ülkeye silah satılmamalı" ifadesini kullandı.



Wilcken, "Iraklı yetkililer paramiliter güçlerin silahlanmasına yardımcı oldular ve maaşlarını ödediler, bu sistematik insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarını görmemezlikten gelmeye bir son vermeliler" ifadesini kullandı.



Irak ordusuyla savaşan tüm milis güçlerin ayrıntılı şekilde sorgulanması gerektiğini belirten Wilcken, ciddi suçlar işlediğinden şüphelenilen milislerin rütbelerinin alınması ve haklarında hukuki soruşturma açılması gerektiğini söyledi.



Wilcken, "Milisleri DEAŞ'ın zulümlerini sona erdirmek için savaşan kahramanlar olarak övmek yerine, Iraklı yöneticileri ülkede mezhepçi gerilimi besleyen sistematik suistimallere göz yummaktan vazgeçmelidir" ifadesini kullandı.



Irak'ı derhal, zulmü besleyen silah transferlerini ya da silah güzergahlarını durdurmaya yönelik sıkı kuralları olan küresel Silah Ticareti Anlaşması'nı kabul etmeye çağıran Af Örgütü, Irak'ın uluslararası ortaklarından da ülkenin bu yönde adım atması için baskı yapması çağrısı yaptı.