Irak'ta Koalisyon "Yanlışlıkla" Sivilleri Vurdu

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin, Irak'ın Musul kentinin batısına düzenlediği hava saldırısında "yanlışlıkla" sivilleri vurması sonucu aynı aileden 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.



Irak Terörle Mücadele Biriminde görevli Teğmen Yahya Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin Musul'un batısındaki Es-Sekek bölgesine düzenlediği hava saldırısında "yanlışlıkla" sivilleri vurduğunu söyledi. Hamid, söz konusu saldırıda aynı aileden 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını aktardı.



Uluslararası koalisyondan ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



Kuyudan su çeken sivillere havan topu



Öte yandan, Ninova Operasyonlar Komutanlığından Albay Ahmed el-Ceburi, Musul'un batısındaki Er-Risale semtine havan topları düşmesi nedeniyle 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 sivilin yaralandığını belirtti.



Ceburi, havan toplarının düştüğü sırada sivillerin bölgedeki bir kuyudan su çıkarmaya çalıştığını ifade etti.



Uluslararası koalisyon güçlerinin 17-23 Mart tarihlerinde Musul'un Cedide bölgesinde "yanlışlıkla" sivil hedeflere düzenlediği hava saldırılarında 200'den fazla sivilin enkaz altında kalarak öldüğü belirtilmişti.