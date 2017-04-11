Irak'ta Koalisyon "Yanlışlıkla" Sivilleri Vurdu

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin, Irak'ın Musul kentinin batısına düzenlediği hava saldırısında "yanlışlıkla" sivilleri vurması sonucu aynı aileden 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ta Koalisyon

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin, Irak'ın Musul kentinin batısına düzenlediği hava saldırısında "yanlışlıkla" sivilleri vurması sonucu aynı aileden 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak Terörle Mücadele Biriminde görevli Teğmen Yahya Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin Musul'un batısındaki Es-Sekek bölgesine düzenlediği hava saldırısında "yanlışlıkla" sivilleri vurduğunu söyledi. Hamid, söz konusu saldırıda aynı aileden 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını aktardı.

Uluslararası koalisyondan ise henüz saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kuyudan su çeken sivillere havan topu

Öte yandan, Ninova Operasyonlar Komutanlığından Albay Ahmed el-Ceburi, Musul'un batısındaki Er-Risale semtine havan topları düşmesi nedeniyle 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 9 sivilin yaralandığını belirtti.

Ceburi, havan toplarının düştüğü sırada sivillerin bölgedeki bir kuyudan su çıkarmaya çalıştığını ifade etti.

Uluslararası koalisyon güçlerinin 17-23 Mart tarihlerinde Musul'un Cedide bölgesinde "yanlışlıkla" sivil hedeflere düzenlediği hava saldırılarında 200'den fazla sivilin enkaz altında kalarak öldüğü belirtilmişti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Risale-i Nur, Risale İ Nur, Koalisyon, Amerika, 23 Mart, Risale, Terör, Musul, Irak
sponsored ads