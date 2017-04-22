Irak'ta Kaçırılan Katarlı Avcılar Serbest Bırakıldı
Irak'ta bundan yaklaşık 1 buçuk yıl önce kaçırılan Katarlı avcıların serbest bırakıldığı açıklandı.
Irak'ta bundan yaklaşık 1 buçuk yıl önce kaçırılan Katarlı avcıların serbest bırakıldığı açıklandı. Irak İçişleri Bakanlığı, 26 Katarlı avcının pasaport ve resmi evraklarının incelenmesinin ardından Katar'ın Bağdat Büyükelçiliği'ne teslim edileceğini bildirdi.
Avcılar, 16 Aralık 2015'te avlanmak için geldikleri Suudi Arabistan sınırındaki Semava vilayetinde silahlı kişilerce kaçırılmıştı.
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Tags: Katar Irak Rehine avcılar bırakıldı kaçırılan Irakta serbest Katarlı Gepost: 22 april 2017
Kaynak: Euronews.com