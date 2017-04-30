Irak'ta Işid'in Esareti Altındaki Onlarca Ezidi Serbest

Birleşmiş Milletler (BM), Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Irak'ta kaçırarak esir aldığı 36 Ezidi'nin üç yıl sonra özgür olduğunu açıkladı.



Bu Ezidilerin, Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta bulunan BM merkezlerine getirildiği belirtildi.



Ezidilerin Irak'tan kaçarak mı yoksa serbest bırakılarak mı özgür kaldığıysa bilinmiyor.



IŞİD, 2014'te Şengal'den kaçırdığı binlerce Ezidi'den bazılarını öldürmüş, bazılarını kölesi olarak almıştı.



Kürt peşmerge güçleri 2015'te bölgeyi IŞİD'in elinden geri almış olsa da örgüt, Irak'ın kuzeyindeki başka bölgelerde birçok Ezidi'yi elinde tutmaya devam etmişti.



'Bu kadın ve çocukların yaşadıkları hayal bile edilemez'



Kadın, erkek ve çocukların aralarında bulunduğu 36 kişi, iki önce Duhok'a ulaşarak BM Nüfus Fonu'nun kurduğu merkezlere yerleştirildi.



BM yetkilileri, bazılarının aileleriyle biraraya getirildiğini, yerleştirilenlere kıyafet ile tıbbi ve psikolojik destek verildiğini duyurdu.



Kadın ve çocuklar, kendilerine özel tedavi ve hizmetler verilen noktalarda yardım alıyor



BM Nüfus Fonu'nun Irak'taki koordinatörü Lise Grande, BM'nin kurtulan Ezidiler için "mümkün olan her şeyi yapacağını" söyledi.



Grande, "Bu kadın ve çocukların yaşadıkları hayal bile edilemez" dedi.



'Savaş suçu'



BM yaklaşık 1.500 kadın ve genç kızı elinde tutan IŞİD'in, Ezidi azınlığa karşı insanlık ve savaş suçları işlediğini, bu suçların soykırım tanımına girebileceğini açıklamıştı.



IŞİD'in ele geçirdiği kadın ve çocuklara "savaş ganimeti" olarak davrandığı, bu insanların sık sık tecavüze uğradığı, esarete zorlandığı belirtilen BM raporunda, örgütün Musul'da kurduğu şeriat mahkemesinde taşlama ve uzuv kesme gibi zalimce cezalar verdiği bildirildi.





BM'nin raporunda, "Ergenlik yaşındaki 13 erkek, futbol maçı seyrettikleri için idama mahkum edildi." denilmişti.



BM yetkilileri, Irak hükümet güçlerinin de uluslararası hukukta yasaklanmış olan varil bombasını kullandığının "yaygın şekilde iddia edildiğini" kaydetmiş ancak bu suçlamaların daha fazla soruşturulması gerektiğini belirtmişti.





IŞİD, 2014'ten bu yana toprak kaybettiği Irak'ta baskı altında.



Iraklı güçlerin Musul kentinin büyük bir bölümünü IŞİD'in elinden aldığı ancak kentin batısında örgütün halen ilerlemeye çalıştığı biliniyor.