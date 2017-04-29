Irak'ta İntihar Saldırıları: 14 Ölü

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen intihar saldırılarında 14 polisin hayatını kaybettiği, 20'sinin yaralandığı bildirildi.



Irak Federal Polis Gücünden Teğmen Haris Kazım AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütün, bombalı yelek giyen 6 militanını kullanarak, Musul'un batısındaki Bab et-Tub bölgesindeki polis mevzilerine intihar eylemleri düzenlediğini söyledi.



Saldırılarda 14 polisin hayatını kaybettiğini, 20'sinin yaralandığını aktaran Kazım DEAŞ'ın, polislerin kullandığı 2 binayı ele geçirdiğini belirtti.



19 DEAŞ militanı öldürüldü



Kazım, bu binaların daha sonra düzenlenen hava saldırılarıyla geri alındığını, operasyonda 17 örgüt militanının da öldüğünü kaydetti.



Albay Ahmed el-Ceburi ise söz konusu saldırılar nedeniyle Ortak Operasyonlar Komutanlığının Tümgeneral Ali el-Lami'yi Federal Polis Gücü içindeki görevinden azlettiğini aktardı.



Öte yandan Yüzbaşı Habib eş-Şemri, Haşdi Şabi güçlerinin Salahaddin vilayetinin güneyinde intihar eylemcisi 2 DEAŞ militanını etkisiz hale getirdiğini ifade etti.



Musul'un doğu yakasını ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'ta batı yakasını kurtarma operasyonuna başlamıştı.