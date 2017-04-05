Irak'ta Güvenlik Güçlerine Saldırı
Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca düzenlenen saldırıda 5 polisin öldüğü, 12 polisin yaralandığı belirtildi.
Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca düzenlenen saldırıda 5 polisin öldüğü, 12 polisin yaralandığı belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, DEAŞ militanları, kent merkezi Tikrit'in Zuhur semtinde bir polis devriyesine saldırı düzenledi. Saldırıda 5 polis hayatını kaybetti, 12 polis de yaralandı.
Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, saldırıda bulunan 2 intihar eylemcisini öldürdü. Kentte güvenlik durumu kontrol altına alındı." dedi.
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