Irak'ta Güvenlik Güçlerine Saldırı

Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca düzenlenen saldırıda 5 polisin öldüğü, 12 polisin yaralandığı belirtildi.

Irak'ta Güvenlik Güçlerine Saldırı

Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca düzenlenen saldırıda 5 polisin öldüğü, 12 polisin yaralandığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, DEAŞ militanları, kent merkezi Tikrit'in Zuhur semtinde bir polis devriyesine saldırı düzenledi. Saldırıda 5 polis hayatını kaybetti, 12 polis de yaralandı.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, saldırıda bulunan 2 intihar eylemcisini öldürdü. Kentte güvenlik durumu kontrol altına alındı." dedi.

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