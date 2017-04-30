Irak'ta Domates Fiyatlarındaki Artış Tepkilere Neden Oldu

Irak'ta domates fiyatlarında yaşanan ani artışlara tepki gösterenler, "bırakın koksun" adlı kampanya başlattı.



Ülkede domates fiyatlarının kilogramın 2,5 dolara kadar yükselmesi üzerine sosyal medyadan örgütlenerek, "bırakın koksun" adlı kampanya başlatan Iraklılar, domates fiyatlarının artışı halkı domates almamaya çağırdı.



Kısa zamanda yayılan kampanya hakkında AA muhabirine açıklama yapan Bağdatlı Ahmed Macid, "Her evin önemli sebze ihtiyaçları arasında sayılan domatesin fiyatındaki gerekçesiz artış bizi şaşırttı. Son 2 yıldır yaşanan ekonomik krizden dolayı vatandaşların alım gücü zayıfladı. Buna karşı en iyi kampanya sosyal medyadan protesto çağrısıdır. Alınmayan domatesler birkaç gün kaldıktan sonra kokacak." diye konuştu.



"Çağrılarımıza sosyal medyadan binlerce kişi yanıt verdi." diyen Macid, fiyatlar normale dönene kadar kampanyanın süreceğini ifade etti.



Irak'ta bir doları geçmeyen domates kilosu son günlerde aniden 2,5 dolara kadar yükseldi. Ülkede mutfağın olmazsa olmazları arasında sayılan domatesin önemi hakkında "Domatessiz ev, hurmasız palmiye ağacına benzer." deyimi var.



Irak Tarım Bakanlığı Müsteşarı Mehdi Damad, konuyla ilgili yapığı açıklamada, domates fiyatlarının artırılması konusunda esnafa bakanlıktan hiçbir talimat gitmediğini belirtti.