Irak'ta Doğal Gaz Üretimi

Irak'ın güneyindeki doğal gaz üretiminin günlük 700 milyon metreküpe ulaştığı bildirildi.

Irak Güney Gaz Üretim Şirketi Müdürü Ahmet Saddam, gazetecilere, ülkenin güneyinde günlük doğal gaz üretiminin 700 milyon metreküpe ulaştığını, bunu yıl sonunda günlük 1 milyar metreküpe çıkaracaklarını söyledi.

Saddam, Basra kent merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Nehran Ömer Petrol Sahası'nda da doğal gaz üretimine başladıklarını ifade etti.

Saddam, buradan günlük 30 milyon metreküp üretim yapıldığını aktararak, bunun yıl sonunda günlük 200 milyon metreküpe ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinin, ülkenin en büyük enerji sahasına sahip olduğu biliniyor.