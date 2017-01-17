Irak'ta Deaş ile Mücadelede

Irak'ta terör örgütü DEAŞ ile mücadelede çıkan çatışmalarda şu ana kadar bin 700 Peşmergenin öldüğü, 9 bin 700 Peşmergenin yaralandığı bildirildi.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Sağlık Sorumlusu Tümgeneral Dr. Muhsin Muhammed Reşid, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, "Terör örgütü DEAŞ ile mücadelede çıkan çatışmalarda şimdiye kadar bin 700 Peşmerge şehit oldu, 9 bin 700 Peşmerge yaralandı." ifadesini kullandı.



Reşid, yaralı Peşmergelerden 750'sinin yurt dışında tedavi edildiğini kaydetti.