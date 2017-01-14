Irak'ta Deaş ile Mücadele

Irak'ın kuzeydoğusundaki Diyala ilinde Haşdi Şabi milisleri ile terör örgütü DEAŞ militanları arasında çıkan çatışmada Haşdi Şabi'den 8 kişinin öldüğü bildirildi.



Diyala polis merkezinde görevli Yüzbaşı Habib eş-Şemri, AA muhabirine, "110'uncu Tugay komutanı ile 7 korumasının, Diyala il merkezi Bakuba kentinin kuzeydoğusundaki Tilal Hamreyn bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile girdikleri çatışmada öldüğünü" ifade etti.



Şemri, Haşdi Şabi'ye ait bir gücün bölgede operasyon başlattığını ancak DEAŞ militanlarının karşılık vermesi üzerine operasyonun başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetti.



Bakuba kentinin İmam Veys bölgesinde de bugün orduya ait kontrol noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlenmiş, olayda biri teğmen 2 asker ölmüş, 4 asker yaralanmıştı.



Diyala polisi de geçen hafta, terör örgütü DEAŞ militanlarının sızmalarını engellemek için Kerkük ve Salahaddin illerinin sınır bölgelerinde geniş çaplı operasyon düzenlemişti.



DEAŞ, 2014 yılının yaz aylarında Diyala'nın büyük bir kısmında kontrolü sağlamıştı. Irak ordusu da uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle düzenlediği askeri operasyonlarla Diyala'da DEAŞ'ın kontrolündeki tüm bölgeleri geri almıştı.