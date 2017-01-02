Irak'ta Bombalı Saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen saldırıda ölü sayısının 31, yaralı sayısının da 42'ye yükseldiği bildirildi.



İçişleri Bakanlığı'nda görevli Polis Albay Ahmed Halaf, AA'ya yaptığı açıklamada, "Sadr bölgesindeki 55. Meydan'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı 31, yaralı sayısı 42'ye yükseldi." dedi.



Söz konusu saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Kindi ve Çuvadır Hastanelerine bombalı saldırı



Öte yandan, Bağdat Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Saad Maan, yaptığı yazılı açıklamada, Sadr bölgesinin yanı sıra başkentin kuzeyinde 3 farklı yerde bombalı saldırı düzenlendiği, ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.



Bağdat'ın doğusundaki Kindi ve Çuvadır Hastanelerine bombalı saldırı düzenlendiğini, ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Maan, sayı hakkında bilgi vermekten kaçındı.



Irak ordusunda görevli Üsteğmen Hatem el-Cabiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesinde bulunan 55. Meydan'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını ifade etmişti.