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Irak'ta Askeri Helikopter Düştü
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Irak'ta Askeri Helikopter Düştü

Irak ordusuna bağlı bir helikopter Beyci'de düştü.

Irak'ta Askeri Helikopter Düştü

Irak ordusuna bağlı bir helikopter Beyci'de düştü

Kaynak: Dunya.com