Irak'ta 1 Mayıs Kutlamaları

Irak'ın başkenti Bağdat'ta "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla yüzlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenlendi.



Irak Komünist Partisi ile bazı sivil toplum örgütlerinin destek verdiği yürüyüş, Bağdat'taki Milli Tiyatro binası önünden başladı.



Endülüs Caddesi'nde son bulan yürüyüşte, sık sık "hükümeti yolsuzlukla gerektiği gibi mücadele etmeye çağıran" sloganlar atıldı. Göstericiler ayrıca "işçilerin sendikal, sosyal ve sağlık haklarının iyileştirilmesini istedikleri" yönünde pankartlar taşıdı.



AA muhabirine konuşan Cebbar Ubeyd isimli Iraklı, hükümetten yolsuzlukla mücadele etmesini istedi.



Dünyadaki tüm emekçilerin bayramını kutladığını söyleyen Ubeyd, "Irak'ta ekonomik ve siyasi reformun gerçekleştirilmesini, yolsuzluk yapanların meclisten kovulmasını istiyoruz." dedi.



Yürüyüş sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajda Iraklı işçileri kutladı.